आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, एक दिन पहले ही दुबई से लौटे थे

Published: February 21, 2022 11:36:08 am

देश के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश से हफ्ते के पहले ही दिन बुरी खबर सामने आई। यहां कैबिनेट मंत्री गौतम रेड्डी के अचानक निधन से शोक की लहर फैल गई। दरअसल गौतम रेड्डी सरकार में आईटी और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से गौतम रेड्डी का निधन हो गया। 51 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह-सुबह उनको दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने शोक व्यक्त किया है।

Andhra Pradesh IT And Industries Minister Gautham Reddy Passed Away