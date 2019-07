आंध्र प्रदेश: TDP सांसद केसिनेनी श्रीनिवास ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी

नई दिल्‍ली। तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ( TDP President Chandrababu Naidu ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में टीडीपी के 6 राज्‍यसभा सदस्‍यों में से 4 ने भाजपा ज्‍वाइन कर ली थी। अब विजयवाड़ा से टीडीपी सांसद केसिनेनी श्रीनिवास ( TDP MP Kesineni Srinivas) ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है।

चंद्रबाबू नायडू से की इस बात की शिकायत

टीडीपी सांसद के श्रीनिवास ने ट्विटर पर लिखा है कि चंद्रबाबू यदि आप पार्टी में मेरे जैसे लोगों को नहीं चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं संसद सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दूंगा और पार्टी की सदस्यता से भी।

Chandra Babu Garu if you don't want people like me in the party you can let me know I will resign as Member of Parliament and also to the Party membership.

If you want people like me to continue please control your pet dog.