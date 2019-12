पत्रकार के ट्वीट पर CM केजरीवाल का जवाब- जांच के लिए तैयार, छिपाने को कुछ नहीं

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें इस तरह की किसी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनकी टिप्पणियां एक पत्रकार के एक ट्वीट के जवाब में आईं हैं, जिसमें दावा किया गया था कि जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) पर दबाव बढ़ गया है।

We welcome any kind of scrutiny. We have nothing to hide. CAG has already appreciated our work after its audit. CBI has given us clean chit on multiple occasions. Any new investigations are welcome.



People who r in public life shud always be ready for any scrutiny. https://t.co/Cov70vKXO9