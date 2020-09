श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर Asaduddin Owaisi ने पूछा यह सवाल

हैदराबाद। संपूर्ण श्री कृष्ण जन्मभूमि ( Shri Krishna Janmabhoomi ) को पुनः प्राप्त करने के लिए मथुरा की अदालत में दायर एक मुकदमे के मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने कहा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच विवाद 1968 में सुलझ गया था, तो फिर अब इस विवाद को फिर से उठाने की क्या जरूरत।

कोरोना वायरस को मात देने से पहले भारत को मिल रहीं बड़ी कामयाबी, अब पा लिए यह बड़े मुकाम

ओवैसी ने शनिवार को एक ट्वीट कर लिखा, "पूजा का स्थान अधिनियम 1991 पूजा के स्थान को बदलने से मना करता है। गृह मंत्रालय को इस अधिनियम का प्रबंधन सौंपा गया है, तो अदालत में इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने अक्टूबर 1968 में इस विवाद को हल कर लिया था। अब इसे पुनर्जीवित क्यों किया?"

दरअसल, मथुरा सिविल कोर्ट में एक सूट एक में दायर किया गया है जो मथुरा में संपूर्ण कृष्ण जन्मभूमि को "पुनः प्राप्त" करने का दावा करते हुए कहता है कि "प्रत्येक इंच भूमि... भगवान श्रीकृष्ण और हिंदू समुदाय के भक्तों के लिए पवित्र है।" अधिवक्ता विष्णु जैन द्वारा दायर सिविल सूट में कृष्ण जन्मभूमि की पूरी 13.37 एकड़ जमीन को "पुनः प्राप्त" करने की मांग करते हुए दलील दी है है कि 1968 समझौता "बाध्यकारी नहीं" था और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए।

Places of Worship Act 1991 forbids conversion of a place of worship. The Home Ministry is entrusted with administration of this Act, what'll be its response be in Court? Shahi Idgah Trust & Sri Krishna Janmasthan Seva Sangh resolved their dispute in Oct'68. Why revive it now? https://t.co/plLeCWNT9Z pic.twitter.com/7vFp3elXYl