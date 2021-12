हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा खुलासा किया है। ओवैसी ने कहा कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर पार्टी उनकी बात मान लेती तो आज तेजस्वी यादव राज्य के सीएम होते।

asaduddin owaisi says tejashwi yadav could be bihar cm