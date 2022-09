आजाद के बाद अशोक चव्हाण छोड़ सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी जॉइन करने की अटकलें हुईं तेज

महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी जिसके बाद उसे उनके बीजेपी में शामिल होने कीअटकलें तेज हैं। अब उन्होंने इसपर प्रतिक्रिया दी है।

Updated: September 03, 2022 07:45:47 am

कांग्रेस को मिलने वाले झटके खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बाद अब एक बड़े नेता द्वारा पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। ये नेता और कोई नहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण हैं। चव्हाण ने गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से गणेश दर्शन के लिए मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इस मुलाकात के बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं।

Ashok Chavan To Join BJP? Speculation Rife after his Meetig Maharashtra Dy CM Fadnavis