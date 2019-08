नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में अयोध्‍या विवाद ( Ayodhya Dispute ) के मुद्दे पर बुधवार को भी सुनवाई हुई। राम लला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने छठे दिन अदालत के सामने पुराणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि स्‍कंद पुराण ( Skand Puirana ) में सरयू नदी और राम जन्मभूमि के बारे में बताया गया है।

इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि इसमें 5 इंच के एक पालना का भी जिक्र है। क्या आप मानेंगे कि वह कोर्टयार्ड के अंदर है या बाहर? जिस पर वकील ने इसके अंदर होने की बात कही।

राम जन्‍मभूमि अपने आप में देवता हैं

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जिन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं उनमें राम जन्मभूमि के दर्शन का जिक्र है। इसमें किसी देवता का जिक्र नहीं है जिसपर वकील वैद्यनाथन ने कहा कि राम जन्मभूमि ही अपने आप में देवता हैं।

मंदिर को ढहाने के सवाल पर रामलला के वकील ने कहा कि इस पर कई तरह के तथ्य हैं। लेकिन ये तय है कि इसे 1786 से पहले गिराया गया था।

विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से लेकर भारत-पाक तनाव तक की 10 बड़ी खबड़ें

19वीं सदी में पड़ा मंदिर का नाम बाबरी मस्जिद

तभी जस्टिस बोबडे ने उनसे पूछा कि इस जगह को बाबरी मस्जिद कब से कहना शुरू किया गया? रामलला के वकील ने इस पर जवाब दिया कि 19वीं सदी में। उससे पहले के कोई साक्ष्य उपलब्‍ध नहीं हैं।

Ayodhya land case: Hearing in the case has started in Supreme Court. It is the 6th day of the day-to-day hearing in the case. pic.twitter.com/vllAHGlpFj