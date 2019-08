शारधा चिट फंड घोटाला: आज कुणाल घोष से ED करेगी पूछताछ, उठ सकता है मीडिया कारोबार से पर्दा

नई दिल्‍ली। शारदा चिटफंड घोटाले ( Saradha chit fund scam ) से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) के सामने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद कुणाल घोष मंगलवार को पेश होंगे। ईडी के अधिकारी शारदा समूह के मीडिया कारोबार के बारे में गुप्‍त जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान सीएम ममता बनर्जी के कई राज से पर्दा उठा सकता है।

अरबों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में धन शोधन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के निलंबित पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष से 17 जुलाई को भी पूछताछ की थी। उस दिन टीएमसी के पूर्व सांसद का बयान दर्ज किया गया था।

Former TMC MP Kunal Ghosh to appear before Enforcement Directorate (ED), today, for further interrogation in connection with Saradha chit fund case. He had earlier appeared before ED on 17th July. (File pic) pic.twitter.com/TC0YW2CFV0