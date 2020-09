चुनाव से पहले PM Modi ने बिहार को दी बड़ी सौगात, 14000 करोड़ के 9 हाईवे प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इनमें 14,000 करोड़ के 9 हाईवे परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिहार के सभी 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया।

Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone of nine highway projects in Bihar, through video conference. Bihar Chief Minister Nitish Kumar also attends the ceremony. pic.twitter.com/YFf6l6wRGO

हर गांव को फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना

इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने की हमारी सरकार की योजना है। हर गांव तक फास्ट इंटरनेट नेटवर्क पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक क्लिक पर दुनिया की किताबों और सभी तरह की तकनीक व अन्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंच पाएंगे।

फार्म बिल 21वीं सदी के किसानों की जरूरत

पीएम मोदी विकास परियोजना का शिलान्यास करने के बाद प्रदेश की जनता को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से संबोधित करते हुए कहा कि देश की संसद ने किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। मैं देश के लोगों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है।

#WATCH Yesterday, two farm bills were passed in Parliament. I congratulate my farmers. This change in farming sector is the need of the present hour & our govt has brought this reform for farmers. I want to make it clear that these Bills is not against agriculture mandis: pm modi pic.twitter.com/3GrtOYfXUw