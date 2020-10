Bihar Assembly Election: तेजस्वी पर फेंकी गई चप्पल, सोशल मीडिया वायरल वीडियो

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) में चुनावी बाजी अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ( BJP ) और कांग्रेस ( Congress ) समेत सभी क्षेत्रीय दलों ने जी जान लगी है। यही वजह है कि बिहार में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ सभाएं कर रही है। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव ( Lalu Yadav ) की राष्ट्रीय जतना दल ( RJD ) की ओर से चुनाव प्रचार की कमान थाम चुके तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) की औरंगाबाद में आज रैली थी। इस रैली के दौरान भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने तेजस्वी यादव के ऊपर चप्पल फेंकी। चौंकाने वाली बात यह रही कि तेजस्वी पर एक नहीं, बल्कि दो बार चप्पल फेंकी गई। पहली बार तो चप्पत राजद नेता की साइड से निकल गई, लेकिन दूसरी उनके हाथ में लगी। इस घटना के बाद रैली में अफरा-तफरी मच गई।

#WATCH Bihar: A pair of slippers hurled at RJD leader Tejashwi Yadav at a public rally in Aurangabad, today. pic.twitter.com/7G5ZIH8Kku