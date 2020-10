Bihar Assembly Election: शिवसेना सांसद का बड़ा बयान, चुनाव आयोग को बताया BJP की शाखा

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा ( bihar assembly election ) चुनाव के बीच दूसरे चरण के मतदान के लिए नेताओं का तूफानी प्रचार जारी है। इस बीच शिवसेना ( Shivsena ) के सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut ) का बड़ा बयान सामने आया है।

संजय राउत ने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की शाखा बताया है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बीजेपी की ही एक शाखा है। संजय राउत ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही।

दरअसल संजय राउत ने बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी के कोरोना वैक्सीन के वादे को चुनाव आयोग से मिली क्लीन चिट पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

Election Commission of India is a branch of BJP , so you can not expect anything else from them: Shiv Sena leader Sanjay Raut on being asked about EC stating that there was no poll conduct violation in BJP's vaccine promise in Bihar during the campaign https://t.co/Umq90CjNoB pic.twitter.com/xKyDv2Qcr1