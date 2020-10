Varun Gandhi बोले- समित ठक्कर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए खतरनाक

नई दिल्ली। बीजेपी नेता वरुण गांधी ( Varun Gandhi ) ने महाराष्ट्र सरकार की समित ठक्कर ( Sameet Thakkar ) के खिलाफ कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। वरुण गांधी ने कहा है कि उद्धव सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम देश में लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

Maharashtra govt's action against Sameet Thakkar dangerous for democracy, says Varun Gandhi



