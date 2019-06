ममता बनर्जी और PK की मुलाकात पर बोले नीतीश कुमार- प्रशांत किशोर खुद बताएंगे अपनी मंशा

नई दिल्ली। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ( Prashant Kishor ) की ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। प्रशान्त किशोर के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह वही बताएंगे कि वो ममता बनर्जी से क्यों मिले हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि रविवार को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रशान्त किशोर शामिल होंगे और खुद इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे।

Nitish Kumar on Prashant Kishor to work with Mamata Banerjee:He'll tell about it himself tomorrow at National Executive meeting.He joined our party last yr; he is associated with election strategy organization too&whomsoever he works for under it has nothing to do with our party pic.twitter.com/RDjx529JtU