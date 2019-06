नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत ( Ayushman Bharat Yojana ) को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ( Dr. Harsh Vardhan ) ने एकबार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को खत लिखा है। पिछले दिनों इसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में कई बार टकराव भी देखने को मिला। अब हर्षवर्धन ने केजरीवाल के उस दावे को आधारहीन बताया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना ( PMJAY) से बेहतर है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली की जनता के भलाई के लिए केजरीवाल को साथ मिलकर काम करने की अपील की है।

.@drharshvardhan debunks Delhi CM’s claims on the State Govt health scheme, says it is still in the planning stage.



Invites him to be part of the historical health sector revolution visualised by Hon. Prime Minister @PMOIndia@PIB_India @ArvindKejriwalhttps://t.co/1r0gAx3uJv