पाकिस्तान ने इस साल LoC पर 1170 बार तोड़ा सीजफायर, मारे गए 103 आतंकी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के लिए घाटी से उदास करने वाली खबर आई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। जिसके मुताबिक इस साल 6 जून 2019 तक जम्मू कश्मीर में 1170 बार पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। जबकि पिछले साल पूरे 12 महीने में 1629 बार हुआ था। वहीं इस साल 103 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है, जबकि पिछले साल पूरे साल में 254 आतंकी मारे गए थे। यानि सीज फायर दोगुना होता दिख रहा है लेकिन आतंकियों के सफाए भी कुछ पीछे रह गए हैं।

