नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को बेशक अभी करीब आठ महीने का वक्त है, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर का ऐलान किया, तो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत ( Ayushman Bharat Yojana ) से आप सरकार को घेरने लगी। केंद्र में दोबारा पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने 'आयुष्मान भारत’ को तूल देना शुरु कर दिया है।

Delhi CM writes to Min for Health&Family Welfare Harsh Vardhan, states "A good health scheme is already implemented in Delhi. Stopping it&implementing another won't benefit anyone. If Delhi's Health Scheme is stopped&Ayushman Bharat Yojana implemented, residents will be affected" pic.twitter.com/yrgbYFAs9w