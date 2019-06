अनंतनाग: ईद की छुट्टी पर घर आए जवान की आतंकियों ने गोली मारकर की हत्या

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में एकबार फिर घर छुट्टी पर आए जवान की आतंकियों ने हत्या कर दी है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में ईद मनाने घर आए टेरिटोरियल आर्मी ( territorial army ) के जवान की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जवान की हत्या के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

कैप्टन से टकराने का अंजाम: CM अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से छीना शहरी विकास

आतंकियों ने घर में घुसकर मारी गोली

पुलिस ने बताया कि जवान मंजूर अहमद बेग ईद की छुट्टी मनाने अपने घर अनंतनाग जिले के सदुरा गांव आए हुए थे। गुरुवार की शाम कुछ अज्ञात बंदूकधारी आतंकियों ने बेग के घर पर धावा बोला और उन्हें गोली मार दी। खून से लथपथ मंजूर अहमद को लेकर परिजन अनन फानन में अस्पताल की ओर भागे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंजूर इन दिनों शोपियां में 34 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ पोस्टेड थे।

अमित शाह का बदल गया पता, अलॉट हुआ वाजपेयी का 6A- कृष्णा मेनन मार्ग वाला बंगला

Jammu and Kashmir: Terrorists shot dead a Territorial Army Jawan Manzoor Ahmad Beg in Sadoora village of Anantnag . More details awaited