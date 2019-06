नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। वे तपती धूप में घर घर जाकर जनता की परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्हे कई बार जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को केजरीवाल साउथ दिल्ली इलाके का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान मालवीय नगर में फ्री मेट्रो को लेकर एक महिला ने सीएम केजरीवाल की टीशर्ट पकड़ ली।

महिलाओं ने किया फ्री मेट्रो का विरोध

दरअसल, मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी सरकार के काम काज को लेकर जनता की राय जानने मालवीय नगर पहुंचे थे। सीएम लोगों से मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर वाली योजना पर रायशुमारी ले रहे थे। तभी लोगों ने इसका विरोध शुरु कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में एक महिला ने तो तो केजरीवाल की शर्ट तक पकड़ ली। सुरक्षा में तैनात जवानों से तुरंत मुख्यमंत्री को अपने घेरे में ले लिया।

