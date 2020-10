Bihar Election: बिहार की राजनीति में बड़ा यू-टर्न! चिराग के समर्थन में उतरे तेजस्वी, दिया यह बयान

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav) को लेकर सियासी घमासान जारी है। सभी दल एक-दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लगातार गठबंधन की भी राजनीति भी चरम पर है। वहीं, राज्य में एक बड़ा सियासी उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी (RJD) नेता तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) अचानक लोजपा मुखिया चिराग पासवान (Chirag Paswan) के समर्थन में उतर गए हैं और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि जदयू मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया, वह ठीक नहीं है।

पढ़ें- Bihar Election: अचानक एक्टिव हुए RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार को दी यह बड़ी सलाह

चिराग के समर्थन में तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, चिराग पासवान को अभी सबसे ज्यादा जरूरत अपने पिता रामविलास पासवान की है। लेकिन, रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे और हमलोग इससे दुखी हैं। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वह पूरी तरह अन्याय है। तेजस्वी का चिराग पासवान को लेकर अचानक इस तरह के बयान देने से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। साथ ही इसके कई मायने भी लगाए जा रहे हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा था,आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रचार का पूरा ज़ोर मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरी दिखने में लगा रखा है। बटो और राज करो की नीती में माहिर मुख्यमंत्री जी हर रोज मेरे और भाजपा के बीच दूरी बनाने का प्रयास कर रहे है।

पढ़ें- JKCA scam मामले में ईडी ने की फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ, 43 करोड़ का मांगा हिसाब

What Nitish Kumar Ji did with Chirag Paswan is not good. Chirag Paswan needs his father at this time more than ever before but Ram Vilas Paswan ji is not among us and we are sad about it. Nitish Kumar did injustice to Chirag Paswan: RJD leader Tejashwi Yadav#BiharElections2020 pic.twitter.com/ojJuY8gd3b