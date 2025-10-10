बिहारः एनडीए में सीटों का समझौता अंतिम दौर में

नई दिल्ली। बिहार में एनडीए के बीच सीटों का समझौता अंतिम दौर में है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को भी सहयोगियों से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि जदयू और भाजपा के बीच लगभग बराबर सीटों पर लड़ने की सहमति बन गई है, लेकिन चिराग पासवान अब भी मोल-भाव करने में जुटे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी के पास 6 सांसद हैं और हर संसदीय सीट के तहत पांच विधानसभा सीटें हैं, इस नाते 30 से कम सीटें मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा 22 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं है। दबाव की राजनीति के तहत चिराग पासवान ने ऐन वक्त पर भाजपा से खुद न बात करते हुए पार्टी नेता और रिश्ते में जीजा अरुण भारती को सीटों के लिए बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है।