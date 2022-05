तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर BJP और AAP आमने सामने, एक दूसरे पर लगाया डराने और भड़काने का आरोप

बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई है। एक तरफ बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की ओर से लोगों को डराने का तरीका बता रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार में बीजेपी नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।

बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बग्गा की गिरफ्तारी पर अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी भी आमने-सामने आ गए हैं। बीजेपी ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आप संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने हिंसा भड़काने और ऐसे लोगों को बचाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। एक तरफ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को घेरा तो इसी दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज ने भी पीसी के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया।

BJP and AAP Conflict On Tajinder Pali Singh Bagga Arrest By Punjab Police In Delhi