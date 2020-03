जानें किसको सौंपी गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को BJP में लाने की जिम्मेदारी? फिर ऐसे लिखी गई पटकथा

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) बुधवार को यहां भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) में शामिल हो गए।

BJP अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ( BJP President JP Nadda ) ने सिंधिया को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इससे पहले वह अपराह्न् 12.30 बजे पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में समय आगे बढ़ा दिया गया।

सिंधिया को भाजपा ज्वाइन कराने में जिस शख्स का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है, उसका नाम जफर इस्लाम ( Zafar islam ) है।

Delhi: #JyotiradityaMScindia joins BJP at party headquarters, in the presence of party president JP Nadda. pic.twitter.com/YiF3hMXJav