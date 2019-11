महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बीजेपी-शिवसेना में फिर बातचीत! आ सकता है नया फॉर्मूला

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर लगातार शिवसेना की मुश्किल बढ़ती जा रही है। एनसीपी के बाद अब कांग्रेस के विधायकों का समर्थन मिलने हो रही देरी ने शिवसेना के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने एक बार शिवसेना से बातचीत की पहल की है।

सूत्रों की मानें तो बीजेपी नेता आशीष शेल्लोर ने शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात की है। प्रदेश में नई सरकार के गठन में लगी शिवसेना की बीजेपी नेता से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

Mumbai: BJP leader Ashish Shelar met Shiv Sena leader Sanjay Raut at Lilawati hospital today. Raut was admitted to hospital yesterday after he complained of chest pain. pic.twitter.com/H8wJSJLc6l