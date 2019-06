हिम मानव 'येति' के पंजे की तस्वीर पर BJP नेता की सेना को नसीहत- कुछ सम्मान दिखाइए

नई दिल्ली। भारतीय सेना ( Indian army ) ने मंगलवार को दुनिया के सबसे रहस्यमई प्राणियों में से एक हिम मानव 'येति' के पैरों के निशान जारी किए हैं। जिसमें दावा किया गया है कि एक अभियान दल ने हिमालय के मकालू बेस कैंप के पास मायावी हिममानव 'येति' के रहस्यमय पैरों के निशान को देखा है। भारतीय सेना की ओर से चार तस्वीरें जारी करने के बाद ट्विटर पर सवालों की जंग छिड़ गई है। विकास, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के बाद देश के राजनेता येति के बहाने शब्दबाण चलाने लगें।

बीजेपी नेता तरुण विजय ने इस खोज के लिए भारतीय सेना को बधाई देते हुए नसीहत भी दी है। उन्होंने लिखा बधाई हो, हमें आप पर हमेशा गर्व है। भारतीय सेना की माउंटनिंग अभियान दल को सलाम। आप भारतीय हैं कृपया येति को बीस्ट ना कहें। उनके प्रति सम्मान दिखाइए। अगर आप कहें कि वह एक 'स्नोमैन' हैं।

Congratulations, we are always proud of you. salutes to the #IndianArmy Moutaineering Expedition Team. But please, you are Indian, dont call Yeti as beast. Show respect for them. If you say he is a 'snowman'.