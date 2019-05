आसनसोल: पोलिंग बूथ में हिंसा पर EC सख्त, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर FIR का आदेश

नई दिल्ली। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) के चौथे चरण की वोटिंग के दौरान एकबार फिर पश्चिम बंगाल से हिंसा की सबसे अधिक खबर आई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो ( Babul Supriyo ) चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने बूथ में घुसकर पोलिंग एजेंट और अधिकारी को धमकाने के आरोप में सुप्रियो पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

पटना साहिब से पर्चा भरने के बाद बोले शत्रुघ्न सिन्हा- बिगुल बज गया है रण का, शांत नहीं बैठूंगा

Election Commission directs to register FIR against Babul Supriyo, Union Minister & BJP candidate from Asansol LS seat, for allegedly trespassing into booth number 199 and threatening a polling agent and an officer. (file pic) pic.twitter.com/fu20QRvq8d