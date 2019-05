गिरिराज सिंह को विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) प्रचार के दौरान शब्दों की मर्यादा तार-तार करने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग लगातार डंडे चला रहा है। इसी कड़ी में बिहार के बेगूसराय से एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह ( Giriraj Singh ) को विवादित बयान देने पर आयोग ने नोटिस भेजा है। बेगूसराय ( Begusarai ) में गिरिराज का मुकाबला वामपंथी दलों के साझा उम्मीदवार कन्हैया कुमार ( Kanhaiya Kumar ) से है।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

बीजेपी नेता ने एक चुनावी जनसभा के दौरान अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था। इसके बाद जिला निर्वाचन आयोग ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया था। अब जाकर आयोग ने गिरिराज सिंह को नोटिस भेज 24 घंटे में जवाब मांगा है।

Giriraj Singh had reportedly said "Who don't say Vande Mataram, can't worship motherland. My father and grandfather died by banks of Ganga and did not need a grave. But you need three-arm's-length of land. If you don't do it, the country will never forgive you' 2/2 https://t.co/vSXXAtzFOV