नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्‍ट्रीय सचिव राहुल सिन्‍हा ने पश्चिम बंगाल में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने पश्चिम बंगाल में 6 महीने से एक साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई है। उन्‍होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का 2021 तक चलना बहुत मुश्किल है।

Rahul Sinha, BJP National Secretary: I think Vidhan Sabha elections will be held within 6 months to 1 year in West Bengal . The current govt will not be able to continue till 2021. There is lot of dissatisfaction in TMC. The TMC govt is being run by police and CID pressure. pic.twitter.com/bVjNkLQ5I3