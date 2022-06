राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच BJP नेता संबित पात्रा का आरोप, यंग इंडिया कंपनी बनाकर 'मां-बेटे' ने हड़पी संपत्ति

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस केस के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि, इन्होंने भ्रष्टाचार किया और अब ड्रामा कर रहे हैं।

नेशनल हेराल्ड केस में एक तरफ ईडी राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि, दोनों मां-बेटे ने मिलकर यंग इंडिया बनाई और इसके जरिए हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पी है। पात्रा ने कहा कि, आप देख रहे हैं, भारत देख रहा है भ्रष्टाचार को लेकर ड्रामा कर रहे है। भ्रष्टाचार भी करेंगे उसके बाद ड्रामा भी करेंगे।

