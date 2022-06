‘सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबरि…’, ED के सामने दूसरे दिन पेशी से पहले राहुल गांधी का ट्वीट

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के सवालों की सिलसिला थमा नहीं है। पहले दिन 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ किए जाने के बाद आज एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामने करन जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने खास ट्वीट किया है।

Published: June 14, 2022 09:43:13 am

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवालों को सिलसिला अब भी जारी है। लगातार दूसरे दिन ईडी इस केस से जुड़े और सवाल राहुल गांधी से कर रही है। पहले दिन राहुल गांधी ने 10 घंटे से ज्यादा ईडी से सवालों का सामना किया। हालांकि कुछ सवालों के जवाब वे नहीं दे पाए। वहीं मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ईडी ने उन्हें बाकी सवालों के लिए दफ्तर बुलाया है। लेकिन ईडी के ऑफिस पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि कांग्रेस लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोमवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था।

Congress Leader Rahul Gandhi Latest Tweet Before Appear At ED Office