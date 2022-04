BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनता के नाम चिट्ठी, पूछा 2047 तक कैसा भारत चाहिए?

देश के कई राज्यों में हुई हिंसा के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में ना सिर्फ जनता से सवाल पूछा है कि आपको 2047 में कैसा भारत चाहिए बल्कि विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है।

देश के अलग-अलग राज्यों में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं और विपक्ष के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की जनता के नाम एक खत लिखा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस पर निशाना साधा है और देश की सबसे पुरानी पार्टी से सवाल भी किए हैं। यही नहीं इस खत में बीजेपी अध्यक्ष ने जनता से ये पूछा कि उन्हें 2027 में किस तरह का भारत चाहिए। अपने खत में जेपी नड्डा ने कांग्रेस राज के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई है। जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर शांत क्यों है? पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।

