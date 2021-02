Mission Bengal: भाषण देने स्टेज पर पहुंचे जेपी नड्डा का माइक हुआ बंद, बोले- मंच बदल सकते हैं इरादे नहीं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) फतह करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। लगातार दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda )बंगाल दौरे पर हैं। मंगलवार को वे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए बीरभूम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की।

इसके बाद जब जनता को संबोधित करने के लिए जेपी नड्डा स्टेज पर पहुंचे तो उनके साथ एक घटना घटी। भाषण देने के लिए जैसे ही उन्होंने माइक बोलना शुरू किया उनका माइक ही बंद हो गया।

कपूर खानदान पर टूटा दुखों का एक और पहाड़, ऋषि के बाद छोटे भाई राजीव कपूर ने भी दुनिया को कहा अलविदा

#WATCH West Bengal: BJP president JP Nadda moves to another podium after his mic was not functioning properly; says, "Stage can change but intentions will not. Whatever be the conspiracy to sabotage, the message will not be lost."



He is addressing a rally in Birbhum. pic.twitter.com/fVqKyR9SNQ