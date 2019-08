दिसंबर में होगा भाजपा के अध्यक्ष पद का चुनाव, जेपी नड्डा बोले- कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़े

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में ऐलान किया कि भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव इस साल के अंत में यानी दिसंबर में करवाया जाएगा। वर्तमान में गृहमंत्री का कार्यभार संभाल रहे अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा की सदस्यता में 7 करोड़ सदस्यों की वृद्धि होने जा रही है। ये सदस्य जुड़ने से अब पार्टी के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ हो जाएगी।

नड्‌डा ने जानकारी दी कि सदस्यता अभियान के दौरान इस बार ऑनलाइन माध्यम से 5 करोड़ 81 लाख 34 हजार 242 लोगों पार्टी के सदस्य बने हैं। यह पिछली सदस्य संख्या का 50 प्रतिशत से ज्यादा है। जबकि 62 लाख 35 हजार 967 लोग ऑफलाइन पार्टी के सदस्य बने हैं।

