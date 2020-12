केजरीवाल पर भाजपा का पलटवार, 'हाउस अरेस्ट' नहीं 'हाउस रेस्ट' कर रहे दिल्ली के CM

नई दिल्ली। किसानों के भारत बंद ( Bharat Bandh ) के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) और भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के बीच शुरू हुई तीखी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर उनको नजरबंद करने का आरोप लगाया, वहीं, भाजपा ने उन पर पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ( Delhi BJP President Adesh Gupta ) ने कहा कि दिल्ली में भारत बंद बिल्कुल बेअसर रहा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्लीवासियोंं ने केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अपना मुंह छिपाकर कहीं अंदर दुबक कर बैठे रहे।

भाजपा नेता आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनको "हाउस अरेस्ट" नहीं किया गया बल्कि वो हाउस में "रेस्ट" कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल पिछले 7 महीने से अपने घर पर ही आराम फरमा रहे हैं। अपनी आरामगाह से वो कभी बाहर नहीं निकलते। गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते उनके घर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। भाजपा नेता आम आदमी पार्टी सरकार पर 65 करोड़ के बजट के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार विज्ञापनों के नाम पर हजारों करोड़ खर्च कर रही है।

