BJP नेता और पूर्व विधायक Tara Singh का निधन, 82 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के नेता और पूर्व विधायक सरदार तारा सिंह ( Tara Singh ) का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। तारा सिंह ने 82 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। भाजपा नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बताया ट्वीट के जरिए सरकार तारा सिंह के निधन की जानकार दी। तारा सिंह मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे।

मुंबई के लीलावती अस्पताल में सरकार तारा सिंह का उपचार चल रहा था। वे कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थे।बीजेपी ने सोमैया ने ट्वीट के जरिए कहा कि- मेरे वरिष्ठ सहयोगी भाजपा नेता सरदार तारा सिंह का शनिवार सुबह लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारियों के बाद निधन हो गया, ईश्वरी उनकी आत्मा को शांति दे प्रार्थना।

Shocked to learn about passing away of KaryaSamrat of Mulund Vidhansabha, Former MLA, my colleague & Senior BJP Leader Sardar Tara Singh.

A vacuum has been created by his passing away. May Waheguru grant moksh to his soul & give the family strength to bear the irreparable loss. pic.twitter.com/Z6BFF2wHH0