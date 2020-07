Coronavirus से ठीक होने के बाद फिर अस्पताल पहुंचे BJP नेता संबित पात्रा, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश और दुनिया इस महामारी के इलाज के लिए जद्दोजहद कर रही है। हालांकि अब तक इसकी वैक्सीन बाजार में नहीं आई है। हर किसी को कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) का इंतजार है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ( Sambit Patra ) कोरोना से जंग जीतने के बाद एक बार फिर अस्पताल पहुंचे।

दरअसल पिछले लंबे समय से दिल्ली समेत अन्य राज्यों की सरकारें कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों से अनुरोध कर रही हैं कि वे अपना प्लाज्मा डोनेट ( Plasma donationa ) करें। इसी कड़ी में बीजेपी नेता भी अस्पताल पहुंचे।

I donated blood plasma today, I was also infected with #COVID19. Prime Minister had given a clear message to all of us that we should serve people. I urge those who are fit and have recovered to donate plasma as it could save lives: Sambit Patra, BJP leader https://t.co/cXkKPl9oOc pic.twitter.com/TVsd6xJDHy