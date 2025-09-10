भाजपा का निर्देश- सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाएं सांसद, जनता से करें सीधा संवाद

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की संसद भवन परिसर में दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने आए सांसदों ने जब पार्टी से मिले बैग को खोला तो उसमें उनका सोशल मीडिया वाला रिपोर्ट कार्ड भी था। किसी को ग्रीन तो किसी को यलो और रेड रिपोर्ट कार्ड मिला। पता चला कि यलो और रेड रिपोर्ट कार्ड वालों को सोशल मीडिया पर अपनी प्रजेंस मजबूत बनानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसदों से कहा कि सिर्फ विकास कार्यों से ही चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि जनता से सीधा संपर्क भी रखना होता है और इस कार्य में सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए।