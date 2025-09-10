भाजपा का निर्देश- सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाएं सांसद, जनता से करें सीधा संवाद

नवनीत मिश्र
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की संसद भवन परिसर में दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने आए सांसदों ने जब पार्टी से मिले बैग को खोला तो उसमें उनका सोशल मीडिया वाला रिपोर्ट कार्ड भी था। किसी को ग्रीन तो किसी को यलो और रेड रिपोर्ट कार्ड मिला। पता चला कि यलो और रेड रिपोर्ट कार्ड वालों को सोशल मीडिया पर अपनी प्रजेंस मजबूत बनानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसदों से कहा कि सिर्फ विकास कार्यों से ही चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि जनता से सीधा संपर्क भी रखना होता है और इस कार्य में सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के आईटी सेल ने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालकर तीन पन्नों की खास रिपोर्ट बनाई। इसमें जनवरी से जुलाई तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे चार प्रमुख प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, फॉलोवर्स, रीच आदि बिंदुओं को आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार की गई।
एक महीने में 60 से अधिक पोस्ट करने वाले सांसदों को ग्रीन कलर का रिपोर्ट कार्ड मिला तो इससे कम वालों को यलो और एक महीने में गिनती के पोस्ट करने वालों को रेड कार्ड जारी हुआ। भाजपा सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इस दौरान सोशल मीडिया के जरिए संगठन और सरकार की नीतियों के प्रचार-प्रसार से जुड़ा प्रजेंटेशन भी दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में कार्यशाला के दूसरे दिन पार्टी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों में स्वदेशी मेला लगाने की अपील की। कहा कि नवरात्र से दीपावली तक जगह-जगह स्वदेशी मेला लगाकर स्थानीय उत्पादों का प्रचार-प्रसार करें। इसके अलावा जीएसटी सुधारों के बारे में जनता को जागरूक करें और क्षेत्र में 25 से 30 ट्रेडर्स सम्मेलन भी करें।