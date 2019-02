बजट 2019: विपक्ष की आलोचनाओं पर जेटली का जवाब, किसानों को अब इनकम सपोर्ट

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने शुक्रवार को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया। बजट में किसानों से लेकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए कई घोषणाएं की। वहीं, विपक्षी पार्टियों ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अंतरिम बजट की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि किसानों के लिए आय योजना और प्रत्यक्ष कर में बदलाव की इस समय सख्त जरूरत थी। जेटली ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं के खर्च में बढ़ोतरी होगी जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। बजट को चुनाव-केंद्रित बताए जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जेटली ने कहा कि बजट में जिन उपायों की घोषणा की गई है वे पिछले पांच साल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप हैं।

Arun Jaitley in New York on opposition says this budget is to woo the voters: In 2009 Interim Budget, Pranab Mukherjee not even in Interim Budget, but while replying to it announced stimulus package where he reduced excise duty 2% across the board.Same argument was available then pic.twitter.com/bxSZz72b47