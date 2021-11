By Election Result 2021: राजस्थान की धारियावाड सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नागराज मीणा जीते, बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी जीत की ओर

नई दिल्ली। देश के 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश ( By election result 2021 ) की तीन लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के तहत मतदान हुए थे। इसके बाद दो नवंबर मंगलवार को इन सीटों के लिए मतगणना जारी है। इसकी प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शुरू हुई।

निर्वाचन आयोग ने असम की पांच, पश्चिम बंगाल की चार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की तीन-तीन, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की दो-दो और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की एक-एक सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव आयोजित किया था।

राजस्थान की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. इसमें से एक सीट का नतीजा आ गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, धारियावाड सीट से कांग्रेस के नागराज मीणा जीत गए हैं। नागराज मीणा करीब 21 हजार वोटों से जीते हैं। वहीं वल्लभ नगर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस 6 हजार वोटों से आगे चल रही है। बता दें कि धारियावाड सीट पहले बीजेपी के खाते में थी। वहां के विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के बाद उपचुनाव हुआ।

This (WB by-poll result) was expected, we fought well, we're winning comfortably. The more BJP goes back, the better it is for democracy. People upset with their govt...Our party gave directions that there shouldn't be any post-poll violence. Nothing will happen: Saugata Roy, TMC pic.twitter.com/KZmH0EViyR — ANI (@ANI) November 2, 2021

बंगाल में टीएमसी नेता ने किया जीत का दावा

चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। वहीं टीेएमसी सौगत रॉय ने रुझानों के बीच टीएमसी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा (पश्चिम बंगाल उपचुनाव परिणाम) अपेक्षित था, हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम आराम से जीत रहे हैं। बीजेपी जितनी पीछे जाएगी, लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा है। हमारी पार्टी ने निर्देश दिया कि चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा।

By-poll to 3 Parliamentary constituencies | BJP leading in Madhya Pradesh & Himachal Pradesh and Shiv Sena in Dadra and Nagar Haveli. pic.twitter.com/VFdvZEQP95 — ANI (@ANI) November 2, 2021

तीन में से दो लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे

मध्य प्रदेश के खंडवा और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं, दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर शिवसेना आगे चल रही है।

वहीं दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के पहले एक घंटे में पूर्व सांसद मोहन देलकर की पत्नी और शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन देलकर ने 4,000 से अधिक मतों से बढ़त बना ली।

राजस्थान में बीजेपी-कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला

राजस्थान की दो विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। धरियावद और वल्लभ नगर में कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बता दें कि वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और धारियावाड़ से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के कारण उपचुनाव कराना पड़ा।

मध्य प्रदेश में चारों सीटों पर बीजेपी को बढ़त

मध्यप्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी चारों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हालांकि दूसरे राउंड में रैगांव और खंडवा में बीजेपी की लीड कुछ कम हुई है। लेकिन खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है।

बिहार की दोनों सीटों पर आरजेडी-जेडीयू में टक्कर

बिहार की दोनों विधानसभा सीटों तारापुर पर जेडीयू और कुशेश्‍वरस्‍थान में राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रही है। हालांकि शुरुआत में तारापुर में भी आरजेडी आगे लच रही थी, लेकिन बाद में जेडीयू ने बढ़त बना ली। तीसरे राउंड में भी कुशेश्‍वरस्‍थान में राजद ने बढ़त बनाई हुई है।

By-election to Assembly constituencies across 14 states | BJP leading on 1 out of 3 seats in Madhya Pradesh, NPP & UDP on 1 each out of 3 seats in Meghalaya, Zoram People's Movement on 1 seat of Mizoram and Congress on 1 out of 2 seats in Rajasthan. pic.twitter.com/1hqPOfOMDQ — ANI (@ANI) November 2, 2021

#WATCH | TMC workers celebrate outside a counting centre in Dinhata, Cooch Behar as the party leads on all 4 seats in the by-polls to the State Assembly.



TMC's Udayan Guha is leading in Dinhata with 96,537 votes so far.#WestBengalBypolls pic.twitter.com/k0GyQ3XC87 — ANI (@ANI) November 2, 2021

पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी आगे

पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव हुआ है। यहां दिनहाटा, खरदाहा, गोसाबा (एससी), और शांतिपुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। यहां पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। चारों सीटों पर TMC ने बढ़त बनाई हुई है।

असम और कर्नाटक में बीजेपी आगे

13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी असम में तीन और कर्नाटक में 1 सीट पर आगे चल रही है।कर्नाटक में दो विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना शुरू होने के बाद पहले कुछ घंटों में, सत्तारूढ़ बीजेपी सिंदगी में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हंगल में आगे है। सिंदगी में BJP के रमेश भूषणुर 41,398 मत पाकर 15,950 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अशोक मनागुली को अब तक 25,448 वोट मिले हैं।

हरियाणा में अभय चौटाला ने बनाई बढ़त

हरियाणा में कृषि कानून के विरोध में इनेलो के नेता अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव हुए। यहां अभय चौटाला कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल और भाजपा-जेपी उम्मीदवार गोबिंद कांडा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी टक्कर गोविंद कांडा से मानी जा रही है। गोविंद हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख और विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं। अभय चौटाला तीसरे राउंड में भी आगे, 2748 वोटों की बढ़त बनाई।