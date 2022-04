4 राज्यों में उप चुनाव के नतीजों में BJP को झटका, TMC उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रीयो जीते, जानिए बाकी सीटों का हाल

चार राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में BJP को बड़ा झटका लगा है। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी का जलवा बरकरार है। ममता बनर्जी की पार्टी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जहां आसनसोल से जीत गए हैं, वहीं बालीगंज से बाबुल सुप्रियों ने भी जीत हासिल की है।

चार राज्यों की पांच सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का जलवा बरकरार है। यहां पर पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल को 2 लाख से ज्यादा वोटों से मात दे दी है। जबकि दूसरी तरफ टीएमसी के एक और प्रत्यासी बाबुल सुप्रियो ने भी बालीगंज से शानदार जीत दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ‌ने BJP के सत्यजीत कदम को करीब 19,000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं।

