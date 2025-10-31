लेख : राहुल गांधी को छठ पूजा ड्रामा लगता है, यह सनातन विरोध नहीं तो क्या है?

राहुल गांधी के बयानों को केवल उनके अविवेक और उनकी व्यक्तिगत भूल मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह उनकी पार्टी कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीति का प्रमाण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया और पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के उसमें शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। 2007 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रामसेतु के अस्तित्व को नकार दिया था, ताकि इसे तोड़ने के लिए सेतुसमुद्रम परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। और तो और 500 वर्षों के संघर्ष और तपस्या के बाद जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो कांग्रेस ने राम की मर्यादा का अपमान करते हुए राम मंदिर का बहिष्कार किया। 2024 में कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाकर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता पर अंतिम मुहर लगा दी। कांग्रेस के सहयोगी और नेता सनातन धर्म को 'मलेरिया' और 'डेंगू' बताकर इसे मिटाने की बात करते हैं, जिस पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी मौन रहती है।