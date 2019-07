नई दिल्‍ली। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ( Chief minister Nitish Kumar ) ने चमकी बुखार ( chamki bukhar ) से हुई बच्‍चों की मौत पर पहली बार बिहार विधानसभा में सफाई पेश की। उन्‍होंने कहा कि चमकी बुखार से मौतों में कमी आई है।

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय पर दुख व्यक्त करना काफी नहीं है। यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है।

Bihar CM Nitish Kumar at Bihar Assembly on #MuzaffarpurChildrenDeath: What happened is extremely unfortunate, expressing grief is not enough, it is an extremely serious issue. We have held several meetings and discussed the issue at length. pic.twitter.com/p5xZ3i63EF