तो चंद्रशेखर राव ने कर दिया तेलंगाना को 'कांग्रेस मुक्त'!

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसमुक्‍त भारत का नारा लोकसभा चुनाव 2014 में दिया था। अभी तक पीएम इस बात को हकीकत में तब्‍दील नहीं कर पाए। लेकिन तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) ने कांग्रेस को विकट स्थिति में ला खड़ा किया है। केसीआर ने प्रदेश कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों को टीआरएस में शामिल कर न केवल कांग्रेस के अंदर भूचाल ला दिया है बल्कि तेलंगाना को लगभग कांग्रेसमुक्‍त बना दिया है।

पीएम मोदी VS सीएम ममता: कालीघाट पोस्‍ट ऑफिस में लगा 'जय श्री राम' के पोस्‍टकार्डों का

छिन गया विपक्षी होने का दर्जा

दरअसल, तेलंगाना कांग्रेस के 12 विधायकों के टीआरएस में शामिल हो जाने से 119 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 6 विधायक बचे हैं। अब तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस से मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दर्जा भी छिन गया है।

ऐसा इसलिए कि शेष बचे 6 विधायक भी नियमों के मुताबिक अब कांग्रेसी नहीं रहे। दल-बदल कानून के अनुसार 12 विधायकों के टीआरएस में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस विधायक दल का विलय भी स्‍वत: केसीआर की पार्टी में हो गया है।

Please find below my statement to the media regarding the murder of democracy in Telangana . We will also be filing cases in the Lokpal against the corrupt practices used in this obscene purchase of sitting MLAs by the CM & his party. pic.twitter.com/5ajfluRuGj