PM मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज, कैप्टन अमरिंदर सिंह का शामिल होने से इनकार

नई दिल्ली। पीएम मोदी आज यानी गुरुवार को एक बार फिर देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शाम 7.30 दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश से करीब 8000 मेहमान भाग लेंगे। वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने से इनकार किया है। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने जानकारी देते हुए कहा कि कैप्टन मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे।

कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी, टीवी डिबेट्स में प्रवक्ताओं को न भेजने का फैसला

Raveen Thukral, Media Adviser to Punjab CM: Cm amarinder singh to not attend PM Narendra Modi's oath ceremony today. (file pic) pic.twitter.com/p20tVZMtCh