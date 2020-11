Bihar Assembly Poll: सीएम नीतीश कुमार ने वोट डालकर कहा, सभी करें अपने मताधिकार का प्रयोग

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बिहार के सभी लोगों को वोट डालने के लिए कहा। उन्होंने बिहार के दिघा के सरकारी स्कूल में वोट डाला। उनसे पहले एलजेपी नेता चिराग पासवान, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं।

Bihar: Chief Minister and JD(U) leader Nitish Kumar casts his vote in the second phase of #BiharPolls, at a government school in Digha.



"Everyone should come to cast his/her vote," says Nitish Kumar.