शिवसेना किसकी? उद्धव की एक ‘चूक’ पड़ सकती है भारी, शिंदे के वकील के दावे से मामले में नया मोड़

Uddhav ThackerayVs Eknath Shinde: शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कोर्ट में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने 2018 में शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे और पार्टी संविधान में हुए बदलावों को लेकर ठाकरे गुट पर कई सवाल उठाए। कौल के जोरदार बहस के बाद उद्धव गुट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।