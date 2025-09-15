कांग्रेस का दावा: बिहार में अदाणी को 1 रुपए में 1,050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ 

खेड़ा ने यह बातें इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि किसानों को धमकाया जा रहा है। इस प्लांट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने से पहले कुछ किसानों को नजरबंद कर दिया गया, ताकि वे विरोध न कर सकें। खेड़ा ने कहा कि यह जमीन और आम, लीची, सागवान के पेड़ के लिए जानी जाती है। इसे मात्र 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से 33 साल के लिए अदाणू समूह को सौंपी गई हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं और भाजपा को हार का डर सताता है, तब ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं।