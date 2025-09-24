Patrika LogoSwitch to English

कांग्रेस ला रही है वोट रक्षक मुहिम ताकि न हो पाए वोट चोरी

राजस्थान की अलवर, जयपुर ग्रामीण, छत्तीसगढ़ की कांकेर, मध्यप्रदेश की मुरैना और यूपी की बासगांव सीट शामिल

नई दिल्ली

Shadab Ahmed

Sep 24, 2025

नई दिल्ली। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार आक्रमक होती जा रही है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। वहीं अब एक कदम आगे जाकर कांग्रेस बूथ रक्षक योजना शुरू कर रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे पांच लोकसभा सीटों पर शुरू किया जा रहा है। यह वो सीटें हैं, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहद मामूली अंतर से चुनाव हारी है।

दरअसल, राहुल वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को छोडऩे वाली नहीं है। यही वजह है कि वोट चोरी के लिए चुनाव नतीजों का गहराई से स्कैनिंग कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर, छत्तीसगढ़ की कांकेर, मध्य प्रदेश की मुरैना और उत्तर प्रदेश की बांसगांव लोकसभा सीट को चुना है। यहां पर कांग्रेस उन बूथों पर रक्षक बना रही है, जहां उसके हार का अंतर कम रहा है।

...तो लागू होगा आइडिया

इन पांच लोकसभा सीटों पर बूथ रक्षक यह जांचेंगे कि किस तरह से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई है। यदि गड़बडिय़ां मिलती है तो पार्टी इसको रोकने के लिए बूथ रक्षक के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए आगे के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लागू कर सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी, जिससे वो वोट चोरी पकडऩे, कार्यकर्ताओं को एक पते पर बड़ी संख्या में मतदाताओं, नामों के दोहराव, अयोग्य मतदाताओं की जानकारी हासिल कर सकें।

चुनावी प्रक्रिया फॉर्म की दे रहे जानकारी

पार्टी स्थानीय नेताओं को चुनावी प्रक्रिया में फॉर्म 6, 7 और 8 को लेकर दक्ष करने जा रही है। इससे पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची में अनियमिततात रोकने के साथ अयोग्य व मृत लोगों के नाम हटाने और योग्य लोगों के नाम जोडऩे का काम आसानी से कर सकेंगे।

इन पांच सीटों को इसलिए चुनाव

लोकसभा सीट 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का अंतर
अलवर48282
जयपुर ग्रामीण 1,618
कांकेर 1884
मुरैना 52,530
बांसगांव3150

Published on:

24 Sept 2025 01:14 pm

Hindi News / Political / कांग्रेस ला रही है वोट रक्षक मुहिम ताकि न हो पाए वोट चोरी

