कांग्रेस ला रही है वोट रक्षक मुहिम ताकि न हो पाए वोट चोरी

दरअसल, राहुल वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को छोडऩे वाली नहीं है। यही वजह है कि वोट चोरी के लिए चुनाव नतीजों का गहराई से स्कैनिंग कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर, छत्तीसगढ़ की कांकेर, मध्य प्रदेश की मुरैना और उत्तर प्रदेश की बांसगांव लोकसभा सीट को चुना है। यहां पर कांग्रेस उन बूथों पर रक्षक बना रही है, जहां उसके हार का अंतर कम रहा है।