नई दिल्ली। कर्नाटक का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो लेकिन राज्य में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। बिना पूर्ण बहुमत के भाजपा की ओर से बीएस येदियुरप्पा द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से सियासत और गरमा गई है। जहां एक ओर भाजपा पूर्ण बहुमत होने का दावा कर रही है वहीं कांग्रेस और जेडीएस के बीच अपने विधायकों को बचाने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसी के तहत जोड़-तोड़ विधायकों की खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को कर्नाटक के अलग-अलग फाइव स्टार होटलों में ठहरवाया था। लेकिन बेंगलूरु के ईगलटन रिजॉर्ट में रुके हुए कांग्रेस के विधायक गुरुवार देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे बाहर निकल गए।

#CORRECTION in #VISUALS: Bus carrying Congress MLAs seen leaving Eagleton Resort in Bengaluru where the MLAs were staying. Congress' Ramalinga Reddy claimed that after the police was withdrawn from outside the resort,BJP came inside & offered money to the MLAs #KarnatakaElections pic.twitter.com/QsknkWvTMM