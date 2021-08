नवजोत सिंह सिद्धू को कांगे्रस से निकालने की उठी मांग, मनीष तिवारी बोले- आत्ममंथन हो कि क्या पार्टी में ऐसे लोग होने चाहिए, सिद्धू ने जारी किया समन

नई दिल्ली।

पंजाब में कांग्रेस पार्टी में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले जम्मू-कश्मीर और अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विवादित स्केच मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की परेशानी की वजह उनके सलाहकार मलविंदर सिंह माली हैं, जिन्होंने यह विवादित स्केच पोस्ट किया है।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विवादित स्केच को पोस्ट करने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नाराजगी जताई है। वहीं, अब मनीष तिवारी और संदीप दीक्षित ने भी सिद्धू को सलाह दी है। मनीष तिवारी ने तो सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग करते हुए कहा कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या ऐसे लोग पार्टी में होने चाहिए या नहीं। वहीं, बिगड़ते हालात को देखते हुए सिद्धू ने अपने सलाहकारों को समन जारी किया है।

It's objectionable. I advise Sidhu ji to keep distance from him politically, he must ask him to be in his limits & stop making comments on things he has no knowledge of: Cong's Sandeep Dikshit on party's Punjab chief's advisor posting controversial sketch of late PM Indira Gandhi pic.twitter.com/lv9N4PoCB8