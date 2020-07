Priyanka Gandhi का CM Yogi पर निशाना, बढ़ते अपराध से यूपी में फैला जंगलराज

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath ) के नेतृत्व लाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ( up govt ) पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट कर उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर किसकी जवाबदेही होगी, का सवाल पूछा और प्रदेश में जंगलराज ( Jangalraj in UP ) फैलाने का आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी ने सोमवार को किए ट्वीट में लिखा, "पिछले एक हफ्ते में उप्र में करीब 50 हत्याएं हुईं। सीएम के प्रचार में तो यूपी "अपराधमुक्त" हो चुका है लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आँकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। आज फिर जौनपुर में एक नृशंस हत्या का मामला सामने आया।"

प्रियंका गांधी ने इस ट्वीट के साथ दो ग्राफ भी शेयर किए हैं। इनमें दावा किया गया है कि 26 जून से लेकर 3 जुलाई तक केवल आठ दिन में यूपी में 50 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 26 को सात हत्याएं, तो अगले दिन 4, फिर दो, फिर पांच-पांच-पांच-पांच और फिर 17 लोगों की हत्या हुई। इस ग्राफ में सबसे नीचे लिखा है, 'उत्तर प्रदेश को बना दिया अपराध प्रदेश।'

वहीं, दूसरे ग्राफ में लिखा है उत्तर प्रदेश को बना दिया अपराध प्रदेश, अपराध में टॉप उत्तर प्रदेश। इनमें अलग-अलग आठ वर्गों के नाम लिखे हैं। पहला महिलाओं के खिलाफ अपराध ( crime against women in uttar pradesh ) में टॉप पर, फिर आश्रय घरों में महिलाओं/बच्चों के यौन उत्पीड़न में टॉप पर, अपहरण की घटनाओं, जातिगत विवादों, ऑटो/मोटरसाइकिल की चोरी, पुलिस पर होने वाले हमले में, जबरन वसूली/ब्लैकमेल के मामलों में और दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश को टॉप पर बताते हुए #जंगलराज लिखा है। प्रियंका के इस ग्राफ में आंकड़ों का स्रोत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 के आंकड़ों को बताया गया है।

वहीं, इसके बाद किए दो अन्य ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, "दलितों के खिलाफ होने वाले कुल अपराध ( crime against dalit ) के एक तिहाई अपराध यूपी में होते हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में साल 2016 से 2018 तक 21% की बढ़ोत्तरी हुई। ये सारे आंकड़ें यूपी में बढ़ते अपराधों और अपराध के मजबूत होते शिंकजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इन सब पर जवाबदेही फिक्स करने की बजाय यूपी सरकार "अपराध खत्म हो जाने" का झूठा प्रचार करती रही।"

इसके साथ दिए गए दो ग्राफ में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर वर्ष 2016, 2017 और 2018 के आंकड़े दिए हैं। इनमें यूपी, महाराष्ट्र, पं बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम में हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध की तुलना की गई है। इस ग्राफ के मुताबिक यूपी में यह अपराध क्रमशः 49262, 56011 और 59445 हो गए और 2016 से 2018 के बीच 21 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इसके साथ ही दूसरे ग्राफ में दलितों के खिलाफ अपराध में भी यूपी को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान की तुलना में टॉप पर बताया गया है। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ अपराध के 1974 मामले सामने आए, तो राजस्थान में 4607, मध्य प्रदेश में 4753, बिहार 7061 और यूपी में 11924 मामले।

गौरतलब है कि कानपुर में पुलिस पर हुए हमले के बाद से योगी सरकार विपक्ष के सीधे निशाने पर आ चुकी है। घटना के दो दिन से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारोपी विकास दुबे ( Vikas Dubey ) अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहा है।